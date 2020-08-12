Париж, 12 августа, 2020, 19:26 — ИА Регнум. С просьбой подключить Россию к механизму помощи Ливану обратился к российскому президенту Владимиру Путину его французский коллега Эммануэль Макрон, сообщили 12 августа в пресс-службе Елисейского дворца.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Речь идёт о механизме, создать который было решено 9 августа в ходе международной конференции помощи Бейруту и народу Ливана.

Также Макрон в ходе переговоров с Путиным по телефону заявил, что страны — постоянные члены СБ ООН должны взаимодействовать, чтобы добиваться «снятия напряжённости в интересах стабильности Ливана и всего региона».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, конференция, посвящённая помощи Ливану, состоялась в Париже 9 августа — через пять дней после трагической гибели 171 человека в Бейруте в результате взрыва на складе аммиачной селитры.