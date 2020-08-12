Москва, 12 августа, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил урегулирование ситуации на Украине. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Путин и Макрон дали позитивную оценку подписанным 22 июля минской контактной группой «Мерам по усилению режима прекращения огня». Также лидеры двух стран подчеркнули важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса.

Путин и Макрон условились продолжать совместную работу по линии «нормандского формата».