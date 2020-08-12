Москва, 12 августа, 2020, 18:15 — ИА Регнум. К концу 2020 года ситуация с прибылью российских компаний улучшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа сообщил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прибыль

По его мнению, падение все равно будет, однако не в размере 67% к аналогичному периоду предыдущего года. При этом ситуация в российской экономике будет сильно зависеть от эффективности вакцины от коронавируса.

«Если вакцина окажется приемлемой — это будет большое облегчение. Значительная часть факторов, которые спровоцировали спад, сойдут на нет, и это заметно поможет восстановлению экономики. А для нашей страны важно, что смягчение ограничений уже даст большой плюс, поскольку существенно увеличится спрос на нефть, что приведет к увеличению выручки и росту курса рубля», — сказал Хестанов.