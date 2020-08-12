Лондон, 12 августа, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут 12 августа, нефть Brent поднялась в цене более чем на 2% и находится вблизи максимума торговой сессии.

(сс) Gulustan Добыча нефти глубинным насосом

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подорожали на 94 цента (2,11%), до $45,44 за баррель. Марка начала сессию на $44,63 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI выросли в цене на $1,04 (2,50%), до 42,65 за баррель. Диапазон марки составляет $41,53 — $42,72 за баррель.

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