Москва, 12 августа, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Рекордный спад прибыли российских компаний, достигший 67%, был ожидаемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа сообщил экономист Сергей Хестанов.

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«Это было ожидаемо, потому что целые отрасли экономики либо вообще не работали, либо работали в объемах, которые были ниже», — сказал Хестанов.

Экономист отметил, что прогнозировать объём потерь было достаточно трудно, ведь в новейшей истории ещё не было масштабных пандемий. Однако в итоге потери оказались в пределах, которые озвучивали эксперты.

«Само отсутствие прецедентов усложняет прогнозирование, что дает высокий диапазон оценок от и до. И эти показатели в данный диапазон укладываются», — заявил Хестанов.