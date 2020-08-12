Москва, 12 августа, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Падение прибылей российских предпринимателей в результате пандемии было неизбежным, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что пандемия коронавирусной инфекции провоцировала сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Закрытый на период карантина торговый центр

«Падение было неизбежным. Очевидно, что государством были допущены какие-то ошибки на начальном этапе введения ограничений. Например, большая часть европейских стран достаточно быстро приняли решение о мерах по частичному субсидированию платежей по заработной плате, отсрочке выплат по корпоративным кредитам до конца года, отсрочке выплат не только по налогу на прибыль. В России же первая очередь мер имела нефинансовый характер и не предусматривала прямого субсидирования или снижения реальной налоговой нагрузки», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Завьялов объяснил, что пандемия и самоизоляция стали одним из самых серьёзных испытаний для малого и среднего бизнеса в РФ.