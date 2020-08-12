Воронеж, 12 августа, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Подозреваемые в совершении серии тяжких преступлений в отношении пенсионеров задержаны в Воронежской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

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«В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОСО УМВД России по городу Воронежу во взаимодействии с коллегами из УУР ГУ МВД России по Воронежской области пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в совершении серии разбойных нападений и грабежей в отношении пожилых жителей области. Ими оказались двое жителей Бутурлиновского района в возрасте от 29 до 31 года, 39-летний житель Липецкой области и 27-летний гражданин сопредельного государства, все ранее судимые за совершение имущественных преступлений», — сообщила Наталья Куликова.

В апреле-мае текущего года в городские и районные отделы полиции поступил целый ряд заявлений от пенсионеров о совершенных нападениях. Преступники действовали по одной схеме: проникали в дома одиноких пенсионеров через окна, избивали и угрожали старикам, требуя отдать сбережения. Если денег не было, забирали мелкие предметы обихода и скрывались.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, правоохранители по полученной оперативной информации установили личности и местонахождение подозреваемых. При силовой поддержке Росгвардии они были задержаны и доставлены в отделы полиции, они дали признательные показания и отправлены под арест. На данный момент установлена причастность задержанных к семи фактам нападения на пенсионеров в Воронеже, Бутурлиновском и Павловском районах области.