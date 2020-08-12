Октябрьский район, Югра, 12 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. В Югре проводится проверка по факту пожара на нефтепроводе в Октябрьском районе, в результате которого пострадали четыре человека, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

U.S. Marine Corps Тушение пожара

Пожар произошёл 12 августа 2020 года на нефтепроводе насосной станции в Октябрьском районе. Пострадали четыре человека, один из которых погиб.

По информации ГУ МЧС России по ХМАО, сообщение о пожаре разлива нефти на нефтепроводе на территории Красноленинского месторождения в Октябрьском районе поступило сразу после полудня 12 августа. К вечеру открытое горение на площади шести соток было ликвидировано.

К ликвидации были привлечены 80 человек и 16 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания.

Ранее сообщалось о пожаре на одной из производственных площадок Ем-Еговского месторождения, в зоне ответственности «РН-Няганьнефтегаз». СУ СКР по ХМАО сообщает об организации процессуальной проверки, о пострадавших не говорится.