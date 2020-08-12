Пандемия усугубила и без того тяжелое положение бизнеса в РФ – экономист
Москва, 12 августа, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Пандемия и самоизоляция стали одним из самых серьёзных испытаний для малого и среднего бизнеса в РФ, однако еще в середине 2019 года опросы предпринимателей показывали, что, несмотря на усилия государства, в экономике так и не произошло масштабных и структурных изменений, способствующих развитию сегмента МСП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал новость о том, что пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.
А пандемия, как пояснил экономист, усугубила у без того тяжелую деловую ситуацию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Завьялов объяснил, что августе-сентябре 2020 года Россия переживет пик закрытия компаний, а восстановление пойдет медленнее, чем обычно.