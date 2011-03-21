Бишкек, 12 августа, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Киргизии за последние сутки выявлено 304 подтвержденных случая короновирусной инфекции. Из них в столице республики — 88. Об этом сегодня, 12 августа, на брифинге сообщила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего же в республике за время пандемии зарегистрировано 40 759 пациентов с коронавирусом.

За сутки признаны излечившимися 263 киргизстанца, у которых ранее диагностировали COVID-19, а за все время — 30 027.

Также стало известно о том, что за минувшие сутки в республике зафиксировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией. А с начала пандемии — 1 484.