Москва, 12 августа, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Рекордное падение прибыли российских компаний не следует слишком драматично воспринимать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

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Комментируя результаты исследования, согласно которому российские компании с марта по май 2020 года понесли максимальное падение прибыли за 16 лет, экономист заявил, что по итогам года показатели будут не настолько удручающими.

«Не надо драматизировать. В годовом выражении до конца года всё так стоять не будет. По итогам года спад будет, но явно меньше, чем сейчас получается в годовом выражении», — сказал Хестанов.