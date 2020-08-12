Глава минздрава Украины объяснил ситуацию с «красной зоной» в Харькове
Киев, 12 августа, 2020, 17:40 — ИА Регнум. В Харькове действительно есть много новых случаев коронавирусной болезни, и комиссия еще будет уточнять, к какой зоне следует отнести областной центр.
Об этом на брифинге сегодня, 12 августа, заявил глава украинского минздрава Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.
«У нас есть много новых заболевших в городе Харькове… но завтра (13 августа) будет проведена комиссия, и будут разделены те или иные территории на разные уровни опасности, в зависимости от утвержденных показателей… При этом для областных центров — там будут применены дополнительные коэффициенты, ведь там есть миграция людей из соседних городов», — заявил министр.
ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе (3−9 августа) в приграничном с Россией Харькове наблюдался резкий рост количества больных коронавирусом. 7 августа появилась информация, что город уже внесен в «красную зону», что предполагает введение на местном уровне самых жестких карантинных ограничений. Власти Харькова заявили, что транспорт точно останавливать не будут, а через несколько часов областной центр вновь оказался в «зеленой зоне».
До этого правительство Украины помещало в «красную зону» Тернополь и Луцк, но и там местные власти категорически отказались подчиняться Киеву.