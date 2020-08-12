Киев, 12 августа, 2020, 17:40 — ИА Регнум. В Харькове действительно есть много новых случаев коронавирусной болезни, и комиссия еще будет уточнять, к какой зоне следует отнести областной центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Об этом на брифинге сегодня, 12 августа, заявил глава украинского минздрава Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас есть много новых заболевших в городе Харькове… но завтра (13 августа) будет проведена комиссия, и будут разделены те или иные территории на разные уровни опасности, в зависимости от утвержденных показателей… При этом для областных центров — там будут применены дополнительные коэффициенты, ведь там есть миграция людей из соседних городов», — заявил министр.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе (3−9 августа) в приграничном с Россией Харькове наблюдался резкий рост количества больных коронавирусом. 7 августа появилась информация, что город уже внесен в «красную зону», что предполагает введение на местном уровне самых жестких карантинных ограничений. Власти Харькова заявили, что транспорт точно останавливать не будут, а через несколько часов областной центр вновь оказался в «зеленой зоне».

До этого правительство Украины помещало в «красную зону» Тернополь и Луцк, но и там местные власти категорически отказались подчиняться Киеву.