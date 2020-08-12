Волгоград, 12 августа, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Весь газ стравили из подземных резервуаров на автозаправке в Тракторозаводском районе Волгограда, где 10 августа произошёл взрыв. Пустые ёмкости залили водой.

34.mchs.gov.ru Тушение пожара на АЗС. Волгоград

Остатки газа выпускали двое суток. Всё это время сохранялась угроза повторного взрыва, на месте круглосуточно дежурили спасатели. Теперь подземные ёмкости наполнили водой. На заправке работают следователи и сотрудники прокуратуры, затем к разбору конструкций приступят профильные службы, сообщает издание «V1.ru».

По предварительным данным, взрыв произошёл из-за воспламенения трубопровода автоцистерны в момент перекачки газа в подземное хранилище. От взрыва пострадали 13 человек, возбуждено уголовное дело.