Бишкек, 12 декабря, 2017, 19:31 — ИА Регнум. По информации министерства образования и науки, только в 10 из 84 столичных детских садов воспитание и обучение детей проводится на киргизском языке. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 12 декабря, в ходе совещания с председателем нацкомиссии по госязыку Назаркулом Ишекеевым, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам киргизстанского лидера, в городе Ош наблюдается аналогичная ситуация — на киргизском языке преподавание ведется лишь в 5 из 41 дошкольных образовательных учреждениях. При этом было отмечено, что в Бишкеке киргизский язык используется в недостаточной степени, а регионы требуют повышенного внимания из-за сокращения сферы использования русского языка.

«В Киргизской Республике государственный язык должен стать объединяющим фактором, языком гражданской интеграции. Для этого необходимо решить вопросы популяризации киргизского языка, обучения», — подчеркнул Жээнбеков.

Далее президент и глава нацкомиссии обсудили ход реализации Национальной программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики на 2014 — 2020 годы, перехода делопроизводства на госязык, а также вопросы о методах увеличения числа киргизстанцев, владеющих как киргизским и русским, так и иностранными языками.

ИА REGNUM напоминает, что в Конституции Киргизской Республики указано, что государственным языком этой среднеазиатской страны является киргизский, а в качестве официального — русский. Киргизстанские чиновники и политики периодически публично заявляют о том, что все граждане Киргизии обязаны владеть киргизским языком.

При этом некоторые из них предлагали за незнание госязыка наказывать штрафами, лишить русский язык официального статуса, а также отправлять киргизстанцев в армию или отдаленные села для более эффективного изучения киргизского языка.

Отметим, что в 2017 году министерство образования и науки Киргизии изменило учебные планы всех школ страны, сделав акцент на более углубленном изучении английского языка. По мнению местных чиновников, это позволит местным школьникам поступать в вузы США и Евросоюза, а мигрантам ездить на заработки уже не в Россию, а в страны ЕС. Также в парламенте регулярно звучат призывы о переходе с кириллического алфавита на латиницу.