Москва, 12 августа, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В августе-сентябре 2020 года Россия переживет пик закрытия компаний, а восстановление пойдет медленнее, чем обычно, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.

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«Последствия коронавируса бизнес будет ощущать на себе еще месяца два-три, — сказал Завьялов. — Полагаю, что в августе-сентябре мы переживем пик закрытия компаний, а восстановление пойдет медленнее, чем обычно, поскольку новый бизнес съедает финансы, не выдавая прибыли. С учетом туманных экономических перспектив и того факта, что коронавирус еще не побежден, вряд ли предприниматели побегут открывать новые компании. По оптимистичным прогнозам, мы увидим постепенное восстановление деловой и предпринимательской активности в начале 2021 года».

При этом экономист подчеркнул, что говорить о том, что РФ безвозвратно потеряла какой-то процент бизнеса, нельзя.

«Скорее речь идет о потере трех-пяти лет развития бизнеса. То есть два года мы будем восстанавливать потерянное, и только после этого начнется реальный рост», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Завьялов отметил, что в России, если судить по количеству онлайн-касс, автодилеры фактически восстановили свою деловую активность по сравнению с докоронавирусным периодом, а магазинам для строительства осталось отыграть около 12%.