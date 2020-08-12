Депутат Рады сообщил о «тысячах квадратных метров жилья» у Зеленского
Киев, 12 августа, 2020, 17:30 — ИА Регнум. На содержание государственной дачи «Конча-Заспа» в Киеве, которая сейчас является резиденцией президента Владимира Зеленского, из государственного бюджета в этом году потратят почти 3,5 млн грн.
Об этом сообщил сегодня, 12 августа, депутат Верховной рады Владимир Арьев, передает корреспондент ИА REGNUM.
Арьев заявил, что соответствующая сумма фигурирует в официальном ответе на запрос от руководителя офиса президента Андрея Ермака. Документ есть в распоряжении, отметил депутат.
Также парламентарий отметил, что по его данным, готовиться к переезду на дачу Зеленский начал в июне 2019 года, как только стал президентом, и при этом его публичная риторика была совершенно другой.
Арьев отметил, что Зеленский имеет 5 квартир в Киеве, роскошную виллу в Италии, апартаменты в Великобритании и несколько гостиничных номеров в Грузии.
«Но своих собственных тысяч квадратных метров жилья Зеленским оказалось мало… и они решили жить за народные деньги. А вы, уважаемые украинцы, после этого и дальше слушайте, как нынешний президент рассказывает вам, что нормально прожить можно и за минималку», — резюмировал депутат.
ИА REGNUM напоминает, что в начале июля некоторые СМИ сообщили, что Зеленский отправляется ночевать не в свой дома, а в госрезиденцию «Конча-Заспа».
Через несколько дней офис президента официально подтвердил информацию о переезде, сообщив, что Зеленский продал дом и земельный участок, и будет временно проживать в государственной резиденции.