Белгород, 12 августа, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Уборка ранних зерновых культур завершается в Белгородской области. Средняя урожайность превышает 50 ц/га. Оперативными данными поделился 12 августа губернатор Евгений Савченко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Техника для уборки урожая

По словам главы региона, зерновые убраны с 522 тысяч гектаров — это 87% от общей площади посева. Намолочено 2,7 млн тонн зерна в бункерном весе. Средняя урожайность зерновых 52,6 ц/га, что на 5,5 ц/га выше показателя 2019 года. Лидерами по урожайности стали Корочанский и Белгородский районы и Яковлевский городской округ.

Аграрии уже обмолотили 99% посевов озимой пшеницы. Её средняя урожайность составила 56,1 ц/га. В 2020 году в Белгородской области отмечается повышенная урожайность ячменя, овса, яровой пшеницы.