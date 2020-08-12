Киев, 12 августа, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Правительство Украины поддержало назначение юриста Тараса Шевченко на должность заместителя министра культуры и информационной политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Соответствующее решение принято сегодня, 12 августа, сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава ведомство отметил, что Тарас Шевченко будет отвечать за направление информационной политики, информационной безопасности и медиа. Он подчеркнул, что Шевченко — юрист, активный медийный деятель, «который пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности».

«Много лет он работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифрового образования и медиаграмотности. Убежден, что он справится с непростыми вызовами, которые стоят перед ним», — заявил Ткаченко.

Он отдельно добавил, что новый заместитель будет заниматься всеукраинским проектом по медиаграмотности, и соответствующая деятельность уже ведется.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Ткаченко заявил, что работа над всеукраинским проектом по медиаграмотности должна выйти на системный государственный уровень.

«Консолидирую наработки, чтобы стратегически масштабировать процесс в стране. Вызов связан не только с российской пропагандой, но и с качеством медийного продукта, который наполняет информационное пространство вокруг», — отметил министр в одном из интервью.