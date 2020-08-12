Курск, 12 августа, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Курске 12 августа на мемориале памяти павших в годы войны состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику экипажу атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск» и на могилы подводников, сообщает ИА REGNUM.

Комитет информации и печати Курской области Возложение венков к мемориалу

Мероприятие приурочено к 20-й годовщине гибели подлодки «Курск» в Баренцевом море. Погибли 118 человек, в том числе семеро уроженцев Курской области. В регионе захоронены 12 членов экипажа «Курска».

В траурном мероприятии приняли участие чиновники, представители ветеранских организаций, кадеты, жители города, родственники и сослуживцы погибших моряков.

«Прошло 20 лет с момента той ужасной трагедии. Хотелось бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших моряков. Конечно, это огромная потеря не только для них, но и для нашего флота, армии и для страны в целом. Несмотря на годы, боль остается», — сказал заместитель губернатора Юрий Князев.

К годовщине гибели «Курска» была восстановлена стела на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов»: была отреставрирована надпись «Никто не забыт» и обновлена гранитная плитка у Вечного огня. На это Фонд развития Курской области выделил 2,9 млн рублей. Благоустройство будет продолжено. К 23 августа планируют завершить озеленение и обновить именные надписи.