Саранск, 12 августа, 2020, 17:00 — ИА Регнум. За весенние месяцы бизнес Мордовии зафиксировал рост прибыли на 8%, свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой сети FinExpertiza. По этому показателю республика попала в тройку лидеров в стране. Причем рост прибыли бизнеса отмечен лишь в 27 регионах России из 85.

Экономика

Так, абсолютным лидером по этому показателю стал Алтай, второе место заняла Белгородская область.

По данным минэкономики, торговли и предпринимательства Мордовии, в первом полугодии 2020 года социально-экономическая ситуация характеризовалась сохранением положительной динамики промышленного и сельскохозяйственного производства.

В частности, объем промышленного производства вырос на 6,4%, объем отгруженной промышленной продукции увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил в денежном выражении около 114 млрд рублей. Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличился к I полугодию прошлого года на 5,2%.

Большую часть совокупной прибыли получили организации, которые занимаются обрабатывающим производством, сельским хозяйством, ресурсно-снабжающей деятельностью, строительством и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по итогам первого полугодия 2020 года объем строительных работ увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 8 млрд рублей. Основным драйвером развития в период пандемии стали национальные проекты, на реализацию которых в республике направлено 17 млрд рублей в этом году. На эти средства запланировано возведение и ремонт почти 120 объектов.