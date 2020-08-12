Симферополь, 12 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Трасса «Таврида» будет сдана в эксплуатацию в срок — движение по трассе откроется в сентябре. Об этом 12 августа сообщил журналистам начальник Службы автодорог Республики Крым Александр Нефёдов.

Pxhere.com Каток

«Никаких сомнений в сроках сдачи трассы нет. Работы идут в соответствии с графиком. Если даже взять распределение освоения средств, которые мы планировали на начало года, то мы примерно каждый месяц идем даже с перевыполнением графика. То есть никаких сомнений, что трасса будет запущена вовремя, у нас нет», — цитирует «Крыминформ» Нефёдова.

«В сентябре будет открыта трасса от Симферополя до Севастополя. Время прохождения по трассе от Симферополя до Севастополя составит порядка 40−45 минут», — добавил Нефёдов.

По данным на 8 августа готовность федеральной трассы «Таврида» составляла 95%. Ранее было открыто рабочее движение по четырем полосам трассы на участке от Керчи до Белогорска и на участке от Белогорска до Симферополя. Движение по трассе от Керчи до Севастополя обещают открыть в сентябре, а сдача трассы в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года.