Пермь, 12 августа, 2020, 16:56 — ИА Регнум. В Пермском крае в полном объёме возобновляют работу точки общепита. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фудкорт

Решение было принято 12 августа на заседании краевого оперштаба. Снятие ограничений коснётся более 2800 точек, в которых работают больше 14 тыс. человек. При этом под запретом пока остаются фуд-корты в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Прикамье общепит мог работать на летних верандах. Роста заболеваемости COVID-19 после такого разрешения выявлено не было.