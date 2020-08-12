Москва, 12 августа, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Правительство РФ нужно решить, какую экономическую модель оно хочет развивать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

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«Если мы хотим выжить в условиях текущего и последующего кризиса, а также выгодно продавать модель стабильности окружающим нас странам, надо сделать четкий выбор, какую экономическую модель мы хотим развивать, — сказал Строганов. — Условно китайскую с жесточайшим контролем бизнеса, фиксированными ценами на жизненно важные товары, инфляцией 0,4% в год и максимально близкую к плановой по индексам, или условно американскую с полной свободой бизнеса, но при этом инфляцией до 15% в год (учитывая, что рубль — не мировая резервная валюта, а колоний у нас нет)».

И этот выбор, как пояснил Строганов, надо делать уже сейчас, пока есть ресурсы и возможности для его осуществления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов заметил, что власти РФ пытаются усидеть на двух стульях одновременно — с одной стороны, говоря про пагубность инфляции, а с другой стороны, разгоняя ее.