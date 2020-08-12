Киев, 12 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. О создании в украинской столице фонда «Беларусь будущего» заявил Валерий Цепкало, незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, 12 августа в своём видеообращении.

Fovana76 Валерий Цепкало

Цепкало «Дорогие друзья, здесь, в Киеве, на Украине мы создали фонд «Беларусь будущего».

Он заявил, что фонд создан в помощь тем гражданам Белоруссии, которые пострадали «от политических репрессий и политических преследований». Фонд, по словам Цепкало, будет поддерживать развитие в Белоруссии демократии.

Цепкало утверждает, что из этого фонда будет идти помощь тем, кто покинул Белоруссию и нуждается в работе и учёбе.

Напомним, ранее Цепкало, которого белорусский ЦИК отказался регистрировать в качестве кандидата в президенты, опубликовал видеообращение о создании «Фронта национального спасения».

Он сказал, что вынужден был уехать из Белоруссии, объехал Россию, Польшу и теперь снова находится на Украине, а вообще планирует съездить в Литву и Латвию.

Везде он общается с белорусскими диаспорами. По его словам, белорусы везде, во всех этих странах, выражали «колоссальную заинтересованность в создании «Фронта национального спасения» ради «демократизации Белоруссии».