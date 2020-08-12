Красногорск, 12 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Власти Московской области обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением по изменению механизма изъятия ветхого и аварийного жилья и его расселения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос ветхого жилья

Согласно инициативе региональных властей, для изъятия и расселения данного жилья планируется сделать достаточным согласие на электронном голосовании не менее 70% собственников в доме. По подсчетам региональных властей, расселение этого жилья и строительство на его месте современных кварталов позволит улучшить жилищные условия 1,3 млн жителей Подмосковья.

Региональные власти обратили внимание, что реализация проектов развития застроенных территорий (РЗТ) с привлечением частных инвесторов затруднена из-за отсутствия нормативной базы. Главным препятствием названо отсутствие порядка учета мнения жителей при формировании программы развития застроенных территорий. Также застройщиков останавливают риск отказа собственника продавать квартиру, а также низкий уровень прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы строительства в Подмосковье вернулись к докризисному уровню.