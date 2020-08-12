Ярославль, 12 августа, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба в Москве предписала изменить условия конкурса на энергосервисный контракт в Ярославле стоимостью 1,8 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Уличное освещение в Ярославле

Это крупнейший муниципальный контракт в Ярославле последних лет. В ФАС обратилось АО «Мосэнергосбыт», которое посчитало, что условия конкурса ограничивают конкуренцию. Речь шла о требованиях к персоналу и технике компании-подрядчика.

Судя по факту жалобы, «Мосэнергосбыт» хочет принять участие в конкурсе на право замены уличных светильников в Ярославле на энергоэффективные. В этом случае пересекутся интересы двух крупных энергетических компаний. «Мосэнергосбыт» входит в группу «Интер РАО». Но на территории Ярославской области и в Ярославле обслуживанием электрических сетей занимается ПАО «МРСК Центра», входящее в состав холдинга «Россети».

Более того, подавляющее большинство опор для уличных светильников принадлежат именно «МРСК Центра». Они перешли под контроль компании после приватизации городских электросетей. В случае победы в конкурсе «Мосэнергосбыта» или иной сторонней компании сложится парадоксальная ситуация, когда модернизацией имущества «МРСК Центра» займется иная организация по контракту с мэрией города.

Интересна и реакция комиссии Федеральной антимонопольной службы. Жалобу «Мосэнергосбыта» она посчитала необоснованной. Но нашло иные нарушения в конкурсной документации. Речь идет об ограничениях на поставку товаров иностранного производства. Комиссия обязала заказчика устранить эти нарушения и объявить конкурс заново. Что и было сделано. Намеченная на 12 августа подача предложений не состоялась, конкурсная процедура начата вновь. Её итоги будут подведены в начале сентября.

Стоит отметить, что это уже вторая жалобы на условия конкурса, которая приводит к задержке определения победителя. Впервые ФАС приостановила конкурс в июне по схожим основаниям. Это ведет к очередной задержке масштабного проекта по энергосбережению (и, как следствие, экономии бюджетных денег) в Ярославле.