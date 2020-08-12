Челябинск, 12 августа, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Челябинской области школьники будут учиться очно. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

По его словам, все школы региона с 1 сентября будут работать в штатном режиме. При этом предстоит соблюдать все эпидемиологические нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных в Челябинской области заразившихся коронавирусом, по официальным данным, снижается. Кроме того, и в других регионах России школы возвращаются к обычному режиму.