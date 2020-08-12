Москва, 12 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что гибель ребенка в Москве произошла вследствие прививки. Официальный комментарий в ИА REGNUM направила пресс-служба столичного ведомства.

Прививка

Отмечается, что, согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть не связана с проведением прививки. Причиной стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии. Ребенок прививался в экспертном специализированном учреждении, где, в том числе, проводится вакцинация детей с различными патологиями.

«Мальчик перед вакцинацией был тщательно осмотрен несколькими специалистами с учетом имеющейся патологии, никаких противопоказаний к вакцинации выявлено не было. Также сообщаем, что все ранее проведённые ребенку прививки переносились хорошо. Согласие родителей на вакцинацию было получено. Родителям ребенка были даны рекомендации по поствакцинальному периоду», — отмечено в сообщении.

Также в департаменте здравоохранения столицы сообщили, что смерть ребенка наступила через три дня после вакцинации. При этом любые возможные осложнения (незначительное повышение температуры, сыпь, насморк), во-первых, могут проявиться только в ближайшие часы после вакцинации, а, во-вторых, не могут стать причиной смерти ребенка. За последние десятки лет в РФ не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори, отмечают представители столичного департамента здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зеленограде шестилетний мальчик скончался после сделанной ему прививки от кори.