Пандемия COVID-19 лишь эпизод мирового экономического кризиса – мнение
Москва, 12 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Основная причина падения прибылей российских компаний — это в первую очередь результат мирового экономического кризиса, а не пандемии, считает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей, что в годовом исчислении меньше на 67%.
Но основная причина такого рода долговременных трендов, как полагает Строганов, это всё-таки мировой кризис.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова, спад экономики РФ продлится еще несколько кварталов.