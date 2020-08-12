Москва, 12 августа, 2020, 16:18 — ИА Регнум. На фоне рекордного падения прибыли российских компаний государство должно обеспечить в стране экономической рост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика России

По его мнению, в сложившейся ситуации государственный аппарат обязан предпринять меры к стимулированию внутреннего спроса, чтобы таким образом оживить российскую экономику.

«Единственной мерой со стороны государства, которая могла бы коренным образом изменить эту ситуацию, является обеспечение экономического роста. Если создать сейчас максимум условий для расширения внутреннего спроса и одновременно простимулировать внутреннее предложение и запустить рост посредством мероприятий, создающих мультипликативный эффект, это касается в первую очередь строительства жилья, инфраструктурного строительства, то через какое-то время мы получим общее оживление в сфере малого бизнеса», — сказал Колташов.