Москва, 12 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Цены на нефть, закрывшись 11 августа в лёгком минусе, 12 августа с утра идут в рост и к вечеру очень уверенно растут, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Сегодня к 14:00 по мск цена Brent повышалась на 1,1%, а цена WTI прибавляет 1,3%. К 15:00 бочка нефти марки Brent стоила $45,10.

Министерство энергетики США прогнозирует, что до конца года мировой спрос на нефть вырастет на 0,04 млн баррелей в сутки, а в 2021 году увеличится ещё на 0,03 млн баррелей в сутки.

Прогноз по средней цене марки Brent в 2020 году американское минэнерго США повысило на 1,7%, до $41,2 за баррель.

Также ведомство прогнозирует, что в текущем году добыча нефти в США рекордно упадёт почти на 1 млн баррелей в сутки, а в 2021 году — ещё на 120 тыс. баррелей в сутки.

Эти прогнозы вдохновляют рынок на рост, несмотря на все пандемические и американо-китайские факторы. До конца дня цена Brent будет колебаться в интервале $45−46 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Сценарий роста цен на нефть остаётся актуальным