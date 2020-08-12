Иваново, 12 августа, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Мужчину, подозреваемого в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности детей, задержали в Иванове, сообщили 12 августа в пресс-службе СУ СКР по региону. Подозреваемый — 26-летний гражданин другого государства.

George Hodan Арест

Ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело о совершении неустановленным лицом насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. При расследовании выяснилось, что с 28 июля по 11 августа в Иванове было совершено ещё четыре аналогичных преступления. Для расследования были созданы следственная и оперативная группы с наиболее опытными сотрудниками региональных управлений СК и МВД России. Дела соединены в одном производстве, расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления.

«В результате проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин Республики Азербайджан», — сообщили в СК.

Местонахождение подозреваемого оперативно установлено, он задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении пяти преступлений и его аресте.