Киев, 12 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Правительство Украины отменило действие соглашения о сотрудничестве в сфере культуры в рамках Содружества независимых государств (СНГ), сообщило 12 августа информационное агентство «Укринформ».

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"Фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами — участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключённых новых и/или действующих двусторонних договоров», — сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее Минкульт Украины проанализировал международный договор, подписанный в рамках СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте, и пришёл к выводу о нецелесообразности дальнейшего участия Украины в данном соглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины отменило действие соглашения о сотрудничестве пограничных войск стран — участниц СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.