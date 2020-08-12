Москва, 12 августа, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Днем 12 августа рубль слегка отступает. Здесь пока нет возвращения предыдущих эмоций, зато четко виден курс, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Крепким и сильным российский рубль пока не будет, так как это неудобно ни бюджету, ни экспортерам.

Кроме того, нет никакой уверенности в том, что восстановление российской экономики пойдет гладко и приятно, а это значит, что рычаг в виде девальвации нацвалюты еще может пригодиться.

Доллар к середине дня торгуется по 73,28 руб. и продолжает закрепляться в коридоре 73,00−75,00 руб. Там ему сейчас и место.

Евро стоит 86,16 руб., возвращается в диапазон 86−88 руб., где чувствует себя вполне комфортно.

Явных скачков курса доллара или евро сейчас не ожидается, рынок смотрится вполне сбалансированным», — считает эксперт.

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