Москва, 12 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Несмотря на рекордное падение прибыли, российские компании смогли в основной своей массе пережить кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Падение прибыли

Комментируя результаты исследования, согласно которому российские компании весной 2020 года понесли максимальное падение прибыли за 16 лет, экономист заявил, что в России ситуация оказалась ещё не столь плачевной, как в других странах. Несмотря на снижение прибыли, в РФ удалось избежать массовых банкротств компаний.

«К счастью, мы не имеем столь уж масштабной лавины банкротств и столь масштабной безработицы, как, например, в США. Так что падение прибыли — это крайне болезненный, неприятный для предприятий момент. Но это также и стимулирующий фактор. То, что дело в большинстве случаев ограничивается падением прибыли — это не плохо, это сигнал для собственников и менеджеров, что надо адаптироваться к новым условиям. Предлагать новые продукты и услуги», — сказал Колташов.