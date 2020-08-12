Ростов-на-Дону, 12 августа, 2020, 15:40 — ИА Регнум. В Ростовской области развёрнуто новое производство медицинских масок. Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, компания ММЛ выпускает до 200 тыс. средств индивидуальной защиты в сутки.

Андрей Пронин ИА REGNUM Пошив медицинских масок

«В настоящее время компания уже наладило производство. Новейшее оборудование позволяет в сутки выпускать порядка 200 тыс. изделий. На решение этой задачи были направлены практически все имеющиеся ресурсы и резервы. Благодаря запуску этого производства мы не только полностью покроем региональную необходимость в медицинских масках, но и кратно увеличим поставки в другие субъекты РФ», — отметил первый заместитель министра промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

Запуск предприятия позволил трудоустроить 42 человека. Медицинские маски донского производства, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ, поступают на промышленные предприятия, в больницы, поликлиники и аптеки.

Компания также намерена приступить к выпуску бахил и одноразовых простыней.