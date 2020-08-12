Сухум, 12 августа, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Охотничий сезон открывается в Абхазии с 15 августа. Об этом рассказал в эфире Абхазского телевидения глава правления Общества охотников и рыболовов республики Хаджарат Квициния.

Генри Томас Алкен. Охота на уток

«Хочу поздравить всех охотников с этим знаменательным событием», — сказал Квициния.

Он добавил, что за один раз разрешается подстрелить не более 20 перепелов. На зверей можно будет охотиться с 1 октября. Охотничий сезон продлится до 15 марта следующего года.

Стоит отметить, что в Абхазии запрещена охота на дятлов, а также на все виды хищных и певчих птиц. Из животных запрещено убивать рысь и кавказскую лесную кошку.