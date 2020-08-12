Москва, 12 августа, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Режим работы светофоров в Москве на пересечении ряда улиц был изменён для удобства пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Pxhere.com Светофор

«Этим летом на 20 пешеходных переходах мы скорректировали режим работы светофоров — теперь пешеходам больше не нужно долго ждать зелёный свет, а времени на то, чтобы перейти улицу — больше», — говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что на загрузке дорог это никак не сказывается.

Как заявил глава департамента Максим Ликсутов, представители ведомства регулярно собирают обращения жителей и смотрят, «где возможно улучшить работу светофора, повесить знак или организовать переход»: «Настройки работы светофоров меняем на оживленных улицах возле школ, детских садов, музеев, театров, офисов, крупных торговых центров. Длительность фазы может меняться в зависимости от времени суток и дня недели. Передвигаться по городу должно быть удобно и пешеходам, и автомобилистам, и пассажирам городского транспорта. Поэтому при корректировке мы учитываем поток транспорта, и изменения не сказываются на загруженности дорог».