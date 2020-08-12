Азербайджан, 18 декабря, 2006, 13:51 — ИА Регнум. По инициативе министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили , и с одобрения президента Михаила Саакашвили Департамент контрразведки МВД готовит провокации и покушения на ряд лидеров оппозиции и национальных общин. Об этом заявил, как передает Day.Az, глава аналитико-информационного центра Национальной ассамблеи азербайджанцев Грузии (НААГ) Аббас Мурадханлы. По его словам, наибольшая опасность угрожает председателю Лейбористской партии Шалве Нателашвили, председателю партии "Справедливость" Игорю Георгадзе, вице-президенту Всероссийского конгресса азербайджанцев Сакиту Аллахвердиеву, президенту НААГ Дашгыну Гюльмамедову, экс-министру внутренних дел Аджарии Джемалу Гогитидзе , лидеру Демократического Алянса "Единый Джавахк" Ваагу Чахаляну, находящемуся в заключении Темуру Жоржолиани , а также главе непризнанной республики Южная Осетия Эдуарду Кокойты .

Мурадханлы подчеркнул, что озвученную им информацию "подтвердили некоторые достоверные источники в Тбилиси". По его словам, в распоряжении НААГ также имеются копии секретных документов Департамента Контрразведки МВД Грузии, из которых очевидно, что Саакашвили и его сторонники в ближайшее время намерены совершить вышеуказанные преступления. "Авторитарный режим, опасаясь того, что накопившееся в массах недовольство выплеснется наружу и приведет к свержению власти, начал при помощи спецслужб использовать против лидеров политической оппозиции методы времен Лаврентия Берии , дабы предотвратить или хотя бы отсрочить этот закономерный процесс",- заключил глава аналитико-информационного центра НААГ.