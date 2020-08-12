Казань, 12 августа, 2020, 15:39 — ИА Регнум. Направлено в суд уголовное дело двоих жителей Татарии, обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель трех человек. Об этом информирует пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В 2019 году строительная компания «Казанский Фасад» заключила договор подряда по устройству фасада и деформационных швов зданий на территории жилого комплекса «АртСити». В дальнейшем гендиректор компании без образования в области промышленной безопасности назначила ответственным за соблюдением охраны труда, также не прошедшего обучение сотрудника, приняла на работу пять монтажников без квалификации.

Обвиняемые не проконтролировали и не обезопасили выполнение работ, когда допустили к эксплуатации неисправный строительный подъемник. Неработоспособный агрегат привел к гибели 5 марта 2020 года троих рабочих. Пять человек поднимались на подъемнике, когда между 6-ым и 7-ым этажами произошел обрыв каната. В результате из платформы на железобетонный фундамент выпали четверо рабочих. Еще один успел зацепиться за платформу и эвакуировался через окно здания.

Обвиняемые вину признали полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в завальной яме сушилки зернотока Нижняя Корса Арского района Татарии 8 августа обнаружили тело 50-летнего рабочего, который погиб под тяжестью зерна. Республиканские следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

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