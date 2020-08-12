Хватит ли РФ накопленных запасов, чтобы покрыть потребности бюджета?
Москва, 12 августа, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Спад экономики РФ продлится еще несколько кварталов, считает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по бизнесу в России, спровоцировав сильнейшее за 16 лет падение прибыли российских компаний.
Как подчеркнул Хестанов, если не случится неожиданных внешних шоков, накопленные резервы с большим запасом покроют потребности федерального бюджета.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Андрей Колганов также отметил, что спад российской экономики (по сравнению с экономиками США и ЕС) связан с тем, что в РФ доля сектора услуг сравнительно невелика.