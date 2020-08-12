Одесса, Украина, 12 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Сотрудники Национальной полиции Украины и экстренных служб проверили сообщение о минировании аэропорта Одессы. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе Малиновского отдела полиции города.

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В сообщении говорится, что в ходе проверки пришлось эвакуировать 347 человек, находившихся в здании аэропорта.

«Обследование аэропорта и прилегающей территории завершено, взрывные устройства не обнаружены. Работа аэропорта восстановлена», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании аэропортов.