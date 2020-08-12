Архангельск, 12 августа, 2020, 15:18 — ИА Регнум. В Архангельской области за сутки COVID-19 подтвердили у 68 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди новых заболевших: 48 архангелогородцев, восемь жителей Котласского района, четверо — Вельского. По три случая выявлен в Северодвинске и Новодвинске, два — в Плесецком районе.

В штабе также сообщили, что список выздоровевших после COVID-19 за сутки пополнили 30 человек. Общее число выздоровевших после опасной инфекции выросло до 8815.

Всего с начала пандемии в Архангельской области COVID-19 был диагностирован у 9547 человек, 220 из них скончались.