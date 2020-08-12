Киев, 12 августа, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Глубокое заблуждение — сохранять надежду на то, что нынешнее правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля сможет восстановить финансовые потери страны, заявил в своем комментарии 12 августа украинский экономист Александр Гончаров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция на Украине

Эксперт подчеркивает, что именно нынешние министры довели ситуацию до того, что экономика Украины перестала зарабатывать, а правительство только тратит и просит взаймы уже отовсюду.

«Трудно в это поверить при огромных объемах ликвидности и дефляции на мировых рынках, однако минфин Украины 11 августа разместил облигации внутреннего займа на 4,9 млрд грн и 189,8 млн долл. США при средневзвешенной доходности гособлигаций от 7% до 10%… По большому счету идет полная распродажа под рекордные 10% процентного дохода будущих прибылей нашей экономики», — заявил эксперт, риторически спрашивая, будет ли следующим шагом власти Украины продажа рабов.

ИА REGNUM напоминает, что накануне министерство финансов Украины провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), на котором привлекло в госбюджет 10,123 млрд гривен в эквиваленте.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство осуществляет регулярное размещение государственных ценных бумаг, поскольку «каждое размещение дает лучший результат с точки зрения сроков и процентной ставки».

«Что касается покупки на вторичном рынке, выкупа государством, то это возможно в экстренных или отдельных случаях, но это не может быть практикой. Это возможно, но решение о целесообразности принимает министерство финансов», — уточнил премьер.