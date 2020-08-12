Астана, 12 августа, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

(сс) Nikolay Ustinov — Almaty Spotting Club Самолет авиакомпании Air Astana

Поэтапное возобновление авиарейсов начнется с 17 августа 2020 года. Отмечается, что указанные страны поддерживают возобновление авиасообщения с Казахстаном. Вместе с тем для полетов в Россию необходимо получить разрешение с российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа директор агентства гражданской авиации Киргизии Курманбек Акышев заявил, что Россия, Казахстан, Турция и ОАЭ пока не планируют возобновлять авиасообщение с республикой.

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