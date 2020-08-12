Ярославль, 12 августа, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Ярославский моторный завод передал ярославской клинической больнице №9 два аппарата искусственной вентиляции легких отечественного производства. Новое оборудование для реанимации поступило в медучреждение в рамках социальной программы «Группы ГАЗ», которая включает поддержку социальных и медицинских учреждений, волонтерских и благотворительных организаций, помощь пожилым маломобильным людям.

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Благотворительную деятельность ярославских промышленников с благодарностью отмечают региональные власти.

«Наши промышленники на протяжении всего периода пандемии оказывают поддержку медикам. В частности, на средства компаний были полностью оборудованы около 200 больничных коек, отремонтированы и модернизированы отделения нескольких больниц и многое другое», — сказала директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галина Пенягина.

Генеральный директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин выразил готовность и впредь помогать в решении социальных проблем региона.

«Нагрузка на медперсонал в условиях пандемии возросла в разы, и мы рады, что можем оказать посильную помощь», — отметил он.

Ранее, в апреле и мае этого года, компания передала две партии медицинских масок по 15 тысяч штук нескольким социальным учреждениям Ярославской области.