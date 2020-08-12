ЯМЗ подарил два аппарата ИВЛ ярославской клинической больнице №9
Ярославль, 12 августа, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Ярославский моторный завод передал ярославской клинической больнице №9 два аппарата искусственной вентиляции легких отечественного производства. Новое оборудование для реанимации поступило в медучреждение в рамках социальной программы «Группы ГАЗ», которая включает поддержку социальных и медицинских учреждений, волонтерских и благотворительных организаций, помощь пожилым маломобильным людям.
Благотворительную деятельность ярославских промышленников с благодарностью отмечают региональные власти.
Генеральный директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин выразил готовность и впредь помогать в решении социальных проблем региона.
Ранее, в апреле и мае этого года, компания передала две партии медицинских масок по 15 тысяч штук нескольким социальным учреждениям Ярославской области.