Ставрополь, 12 августа, 2020, 14:58 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному делу 15-летней давности. На скамье подсудимых оказался подозреваемый в убийстве двоих местных жителей, совершенном в феврале 2005 года. Его удалось задержать лишь в апреле 2019 года, когда он пытался ограбить магазин в городе Кисловодске.

(сс) succo Суд

Как установило следствие, преступник проник в квартиру своих жертв и напал на мужчину и женщину с ножом. Он нанес 34 удара женщине и 12 — мужчине, после чего они скончались от полученных травм. Похитив имущество на сумму около 35 тыс. рублей, убийца скрылся.

Суд посчитал вину обвиняемого доказанной и вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальных — в исправительной колонии особого режима, сообщили 12 августа в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кроме того, по иску потерпевшей стороны он обязан возместить моральный вред и ущерб на сумму свыше 2 млн рублей.