Москва, 12 августа, 2020, 14:52 — ИА Регнум. После завершения пандемии коронавируса быстрее всех восстановятся сельское хозяйство, грузовой транспорт и энергетика, в то время как сфера услуг будет оживать медленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый салон красоты во время режима самоизоляции. Санкт-Петербург

«Более вероятным выглядит восстановление экономики России в 2022 году, — сказал Колганов. — Быстрее всех восстановятся те сектора, которые пострадали меньше всего. А это сельское хозяйство, грузовой транспорт, энергетика. Сырьевые отрасли могли бы восстановиться сравнительно быстро, но их будет сдерживать слабый внешний спрос, потому что мировая экономика тоже находится в процессе восстановления. Хотя спрос на сырьевые товары будет расти, но это медленный процесс, и докризисные значения будут достигнуты не скоро. Конечно, и сфера услуг будет восстанавливаться медленно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил, что прогнозы о том, что экономика РФ восстановится не раньше конца 2021 года, могут оказаться чересчур оптимистичными.