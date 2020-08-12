Томск, 12 августа, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В Томске вузы начнут новый учебный год в очном формате, сообщили ИА REGNUM 12 августа в администрации региона.

ИА Красная Весна Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Соответствующее решение принял Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций.

Чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, для студентов образовательный процесс начнётся поэтапно. Первокурсники приступят к занятиям с 1 сентября. В течение месяца к ним присоединятся студенты остальных курсов.

К 17 августа в каждом вузе должны разработать график заездов в общежития.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 12 августа коронавирус выявлен у 4792 человек.

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