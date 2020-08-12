Москва, 12 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. В России систему вызова экстренных служб по номеру «112» планируют сделать доступной во всех регионах. Об этом 12 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

«Планируем, что в следующем году система «112» будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении или автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций», — сказал он.

По словам главы правительства, сейчас номер «112» работает в 56 регионах России. За первое полугодие 2020 года на него обратились более 37 млн раз.

Для того, чтобы настроить работу системы, объединяющей различные службы и уровни власти, правительство подготовило соответствующий законопроект.